Madhyamam
    11 Sept 2025 9:16 AM IST
    മ​നാ​മ: പൊ​തു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 2025ലെ 39-ാം ​ന​മ്പ​ർ നി​യ​മം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ

    പി​രി​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പൊ​തു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ണം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളോ ആ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ള്ള​വ​ർ. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ല്ലാ​തെ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പി​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സം​ഭാ​വ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ളും ഏ​ഴ് പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. തു​ക, ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം, സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. ഈ ​സം​ഭാ​വ​ന സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന നി​ര​സി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മോ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ണം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ണം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വോ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ 100,000 മു​ത​ൽ 500,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തും. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ത​ട​വോ 1,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യോ ല​ഭി​ക്കാം. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ണം മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    പ​ണം ഭീ​ക​ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ള്ള​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി റി​സ്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് 10,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. കു​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വ​വും അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ദോ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പി​ഴ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

