Madhyamam
    Bahrain
    date_range 29 Dec 2025 11:49 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 11:49 AM IST

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് ഈ ​പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്
    സ്കൈ​ട്രാ​ക്സി​ന്റെ ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ പ​ദ​വി നി​ല​നി​ർ​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ റേ​റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ സ്കൈ​ട്രാ​ക്സി​ന്റെ ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ റേ​റ്റി​ങ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭി​ച്ച വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് ബി.​എ.​സി സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​നാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    X