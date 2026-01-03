Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം; യാ​ത്ര​ക്കാ​രുടെ എണ്ണത്തിൽ റെ​ക്കോ​ഡ്

    11 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത് 80 ല​ക്ഷം പേ​ർ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം; യാ​ത്ര​ക്കാ​രുടെ എണ്ണത്തിൽ റെ​ക്കോ​ഡ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള 11 മാ​സ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മാ​ത്രം 80 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 97,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്തു.

    ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ മാ​സം ആ​ഗ​സ്റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 951,795 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 9,029 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി.

