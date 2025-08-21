Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Aug 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:13 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ന​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ന​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: അ​ടു​ത്ത മാ​സം സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    റോ​ഡ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്‌​കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം 2025-2026 ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക് നീ​ക്കം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും സ്‌​കൂ​ൾ സോ​ണു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഒ​രു നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്‌​കൂ​ൾ ജീ​വി​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നേ​ര​ത്തെ, സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്കാ​നും, ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ വ്യ​തി​ച​ലി​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ഊ​ർ​ജ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 5,000 പു​തി​യ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യും, നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ബ​സു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സു​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

