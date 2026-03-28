Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈനിൽ ഡ്രോണുകൾക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 March 2026 9:05 PM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 9:05 PM IST

    ബഹ്‌റൈനിൽ ഡ്രോണുകൾക്ക് സമ്പൂർണ നിരോധനം

    text_fields
    bookmark_border
    ലംഘിക്കുന്നവ വെടിവെച്ചിടുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
    cancel

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് സമ്പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. പ്രാദേശികമായ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം. അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഏത് ആവശ്യത്തിനായാലും ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇതിൽ ഇളവുണ്ടായിരിക്കില്ല.

    രാജ്യത്തിന് നേരെ തുടരുന്ന ഇറാനിയൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി. രാജ്യത്തിൻറെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സിവിൽ ഡിഫൻസ് നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണനയെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിരോധനം ലംഘിച്ച് പറത്തുന്ന ഡ്രോണുകളെ സുരക്ഷാ സേന തടയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും, എല്ലാവരും ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrainDrone ban
    News Summary - Bahrain imposes complete ban on drones
    Similar News
    Next Story
    X