Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഭാ​സ്‌​ക​ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:28 AM IST

    ഭാ​സ്‌​ക​ര സ്മൃ​തി​യി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; 'ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും' സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഭാ​സ്‌​ക​ര സ്മൃ​തി​യി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പി. ​ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'ഭൂ​മി​ക'

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം വേ​ദി​യാ​യി. ഓ​റ ആ​ർ​ട്‌​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'ഭൂ​മി​ക'​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഓ​ർ​ക്കു​ക വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും' എ​ന്ന സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്നം പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ-​ശ്രാ​വ്യ വി​രു​ന്നാ​യി.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ വി.​ടി. മു​ര​ളി ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. 'മ​ല​ർ​മ​ണം പ​ട​ർ​ന്ന നൂ​റ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത യാ​ത്ര​യി​ൽ ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി.​ടി. മു​ര​ളി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വി​വി​ധ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പ​രി​പാ​ടി​യെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കി. വി.​ടി. മു​ര​ളി​യു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തെ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്മ​രി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഭൂ​മി​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​എ. സ​ലിം സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത മ​ജീ​ഷ്യ​ൻ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ച​ട​ങ്ങി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​മേ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി.​ടി. മു​ര​ളി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ, കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലെ സു​വ​ർ​ണ്ണ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ച ഈ ​സം​ഗീ​ത നി​ശ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ കാ​വ്യ​പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ യാ​ത്ര​യാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റി. ഭൂ​മി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ജി​ത ടി.​കെ. ച​ട​ങ്ങി​ന് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BahrainconcludesMusical
    News Summary - Bahrain, immersed in Bhaskara's memory; 'Even if I can't remember' musical evening concludes
    Similar News
    Next Story
    X