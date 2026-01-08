Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസഹകരണം ശക്തമാക്കും;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:25 AM IST

    സഹകരണം ശക്തമാക്കും; ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിനിധി സഭ ബ്യൂറോ യോഗം ചേർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ജ​ണ്ട അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    സഹകരണം ശക്തമാക്കും; ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിനിധി സഭ ബ്യൂറോ യോഗം ചേർന്നു
    cancel
    camera_alt

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യു​ടെ ബ്യൂ​റോ യോ​ഗം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യു​ടെ ബ്യൂ​റോ യോ​ഗം സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്നു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​ജ​ണ്ട​ക​ളും യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യും എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ബ്യൂ​റോ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ശ്വ​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗം പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ 29ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യ്ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യ്ക്കും യോ​ഗം ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് ഷെ​യ്ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ​യും സേ​ന​യി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ്യൂ​റോ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഫ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​ന​ബി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, നി​യ​മ-​നി​യ​മ​കാ​ര്യ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ഹ​മൂ​ദ് മി​ർ​സ ഫ​ർ​ദാ​ൻ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സ​ലൂം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cooperationBahrainStrengthenrepresentative
    News Summary - Bahrain House of Representatives Bureau meets to strengthen cooperation
    Similar News
    Next Story
    X