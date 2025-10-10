Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:35 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി ലീ​ഗ് 2025-26 പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി ലീ​ഗ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സ് 2025 അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി ലീ​ഗ് 2025-26 പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഹോ​ക്കി കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ബി.​എ​ച്ച്.​എ) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി ലീ​ഗ് 2025-26 ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 6-എ-​സൈ​ഡ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​ണ് ഈ ​ലീ​ഗ് ക​ളി​ക്കു​ക.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ലീ​ഗി​ന് ബി.​എ​ച്ച്.​എ​യു​ടെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ, അ​മ്പ​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​ണ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, മ​ത്സ​ര നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു സു​സ്ഥി​ര വേ​ദി ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി ലീ​ഗ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സ് 2025 അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. ഇ​ത് സീ​സ​ണി​ലു​ട​നീ​ളം സ്ഥി​ര​ത​യും ന്യാ​യ​മാ​യ ക​ളി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ടീം, ​ക​ളി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രു ക്ല​ബി​ലും അം​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ബി.​എ​ച്ച്.​എ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ www.hockey.bh എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലീ​ഗ് അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​ഴെ കൊ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാം:

    ഇ-​മെ​യി​ൽ: info@bahrainhockey.com മൊ​ബൈ​ൽ: +973 33208003, 39901820, 36528755, 36610363

    hockey leagueBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain Hockey League 2025-26 announced
