Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    23 Aug 2025 4:14 PM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 4:16 PM IST

    ബഹ്റൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്

    ബഹ്റൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്
    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    • 2022 ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം എ​നി​ക്ക് ടെ​ർ​മി​നേ​ഷ​ൻ ലെ​റ്റ​ർ ത​ന്നു. എ​നി​ക്കു​പ​ക​രം മ​റ്റൊ​രു ബ​ഹ്റൈ​നി​യെ ജോ​ലി​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. ഈ ​കാ​ര​ണ​ത്തി​ന് എ​നി​ക്കെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കു​മോ?- ഷ​രീ​ഫ്

    തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി​യി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ഴി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. താ​ങ്ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​രു നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​നും അ​ർ​ഹ​തി​യി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത് ഒ​രു അ​ന്യാ​യ​മാ​യി കോ​ട​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല. അ​ന്യാ​യ​മാ​യി തൊ​ഴി​ലി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​വു​ക. താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം. അ​തു​പോ​ലെ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ല്ലാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ത​ര​ണം. 2024 മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡെ​മി​നി​റ്റി താ​ങ്ക​ൾ ത​ന്നെ ഗോ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി​ക്ക​ണം. അ​ത് വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡെ​മി​നി​റ്റി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ന​ൽ​ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​രം അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ബ​ഹ്റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    • എ​ന്റെ വി​സ തീ​ർ​ന്ന് നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ചെ​ക്കി​ങ്ങി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വി​സ​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ഫൈ​ൻ ആ​യി 600 ദീ​നാ​ർ അ​ട​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ടും വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. സ്പോ​ൺ​സ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ൾ വ​രാ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും കാ​ര​ണം? - സാ​ദി​ഖ്

    കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്‍റ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ താ​ങ്ക​ളു​ടെ വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വി​സ ഇ​ല്ലാ​തെ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഫൈ​ൻ കൊ​ടു​ത്താ​ലും കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. പി​ന്നെ കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും വി​സ പു​തു​ക്ക​ണോ അ​തോ താ​ങ്ക​ൾ തി​രി​കെ പോ​ക​ണോ​യെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് കോ​ട​തി​വി​ധി വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം. എ​ന്നി​ട്ട് ഭാ​വി​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം.

