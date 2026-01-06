Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:58 AM IST

    ഷോപ്പിങ് ഉത്സവത്തിന് ബഹ്‌റൈൻ ഒരുങ്ങുന്നു

    ഷോപ്പിങ് ഉത്സവത്തിന് ബഹ്‌റൈൻ ഒരുങ്ങുന്നു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 'ഓ​ട്ടം ഫെ​യ​ർ' എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ 'ഓ​ട്ടം ഫെ​യ​ർ' ജ​നു​വ​രി 22 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 600-ല​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ നാ​ല് കൂ​റ്റ​ൻ ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യ്ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും ഈ ​മേ​ള വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ സാ​റ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബു​ഹി​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ദേ​ശ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​പു​ല​മാ​യ കു​ക്കിം​ഗ് സോ​ൺ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡി​ലെ 2, 3, 5, 6 ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് മേ​ള പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

