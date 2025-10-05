Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:11 PM IST

    ഫ​ൺ ഡ്രൈ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ച്യൂ​ണ​ർ ക്ല​ബ്

    ഫ​ൺ ഡ്രൈ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ച്യൂ​ണ​ർ ക്ല​ബ്
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ച്യൂ​ൺ ക്ല​ബ് ന​ട​ത്തി​യ ഫ​ൺ ഡ്രൈ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ച്യൂ​ണ​ർ ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഫ​ൺ ഡ്രൈ​വ് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സ​മി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റാ​ന ബീ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് ആ​ണ് സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും സൗ​ഹൃ​ദ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഫ​ൺ ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫോ​ർ​ച്യൂ​ണ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ക​മ്പം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​യി 16 ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യാ​ത്ര​ക്ക് കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ര​ഞ്ജി​ത്ത് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, വി​ൻ​സ​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ഷ​ഹീ​ൻ​ഷ പി.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഡ്രൈ​വ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക്ല​ബി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ക്ല​ബി​ന്റെ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

