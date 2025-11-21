Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:32 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം

    ദു​ബൈ​യി​ലെ 'ലാ​സ്റ്റ് എ​ക്സി​റ്റ്' മാ​തൃ​ക​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​നാ​മ: എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യ 'ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സോ​ണു​ക​ൾ' സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം. 'ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് ദു​ബൈ​യി​ലെ 'ലാ​സ്റ്റ് എ​ക്സി​റ്റ്' മാ​തൃ​ക​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന് അ​യ​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​റു​കി​ട ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ന​ല്ല ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സൈ​റ്റ് റി​സ​ർ​വേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങി​നു​മാ​യി ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഇ​തി​ന​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വൈ​ദ്യു​തി, വെ​ള്ളം, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​റ്റി​ങ്, സി.​സി.​ടി.​വി സു​ര​ക്ഷ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് മാ​ലി​ന്യം വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​വ​ന്റ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള ഫു​ൾ സ​ർ​വി​സ് ഹ​ബു​ക​ൾ ആ​യി​രി​ക്കും ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ.

    പ​ബ്ലി​ക്-​പ്രൈ​വ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. സ്ഥ​ല​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കും. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​വും. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ഫീ​സ് ന​ൽ​കി ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. റി​സ​ർ​വേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങി​നു​മു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

