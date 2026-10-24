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Madhyamam
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    തിരുവനന്തപുരം, അബുദാബി, ബഹ്‌റൈൻ കണക്ഷൻ വിമാനത്തിലെ ലഗേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി; ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ

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    തിരുവനന്തപുരം, അബുദാബി, ബഹ്‌റൈൻ കണക്ഷൻ വിമാനത്തിലെ ലഗേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി; ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ
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    ​മനാമ: തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും അബുദാബി വഴി ബഹ്‌റൈനിലെത്തിയ കണക്ഷൻ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജുകൾ ലഭിക്കാത്തതായി പരാതി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം വൈകിയാണ് അബുദാബിയിലെത്തിയത്.

    ​തുടർന്ന് അബുദാബിയിൽനിന്ന് ബഹ്‌റൈനിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനത്തിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ വേഗത്തിൽ കയറ്റിവിടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയപരിമിതിമൂലം ലഗേജുകൾ വിമാനത്തിൽ കയറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ അനുമാനം. എന്നാൽ, ഇതുസംബന്ധിച്ച് എയർലൈൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ വ്യക്തമായ മറുപടിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

    ​ഉച്ചയോടുകൂടി ബഹ്‌റൈൻ എയർപോർട്ടിലെത്തിയ യാത്രക്കാർ ലഗേജ് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതരെ പരാതി അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ലഗേജ് വാങ്ങാൻ എത്താൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സൗദിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കേണ്ടവരുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ ലഗേജിനായി വിമാനത്താവളത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നു.

    ​എന്നാൽ, വൈകുന്നേരമായിട്ടും ലഗേജ് ലഭ്യമാകാത്തത് യാത്രക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് ലഗേജുകളിൽ ഉള്ളതെന്ന് യാത്രക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Luggage Delay at Bahrain Airport
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