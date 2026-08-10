Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightചൂട് കൂടിയതോടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 2:51 PM IST

    ചൂട് കൂടിയതോടെ ബഹ്‌റൈനിൽ മീൻ വില ഉയരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    fish
    cancel

    മനാമ: ഉയർന്ന താപനില മത്സ്യബന്ധനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രാദേശിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിലക്കയറ്റം ദൃശ്യമായി തുടങ്ങി. മത്സ്യബന്ധനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നിർബന്ധിതരായതോടെ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന മീനിന്‍െ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

    നിലവിൽ ഒരു കിലോ ബഹ്‌റൈൻ സാഫി മീനിന്റെ വില ഏകദേശം 7 ബഹ്‌റൈൻ ദീനാർ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൂട് തുടരുകയും മത്സ്യബന്ധനം കൂടുതൽ കുറയുകയും ചെയ്താൽ വില ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ വിപണിയിലെത്തുന്ന മീനിന്റെ അളവ് വളരെ പരിമിതമാണെന്നും മത്സ്യബന്ധനം വളരെ ദുർഘടമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:heatBahrainFish prices rise
    News Summary - ബഹ്‌റൈനിൽ മീൻവില കുതിക്കുന്നു
    Similar News
    Next Story
    X