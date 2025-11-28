Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒ​ടു​വി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:25 AM IST

    ഒ​ടു​വി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം
    ഒ​ടു​വി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ-​ജി​ബൂ​തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഗോൾനേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ താരങ്ങൾ

    മ​നാ​മ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് 2025ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സീ​നി​യ​ർ പു​രു​ഷ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ത്തു​പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ ജി​ബൂ​തി​യെ 1-0ന് ​തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 36ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​ഹി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​വേ​ണ്ടി വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​വും ഖ​ത്ത​റി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലെ ഗ്രൂ​പ് 'ഡി'​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ടം നേ​ടി. അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, സു​ഡാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ.

    ഇ​തോ​ടെ 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഗ്രൂ​പ് എ- ​ഖ​ത്ത​ർ, തു​നീ​ഷ്യ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ. ഗ്രൂ​പ് ബി- ​മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ്. ഗ്രൂ​പ് സി- ​യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്.

    അ​ടു​ത്ത തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് അ​ൾ​ജീ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് സു​ഡാ​നെ​തി​രെ​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങും.

    1985ൽ ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ താ​യി​ഫി​ലും 2002ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​ലും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ച​രി​ത്രം ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ടീം ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ 26ാമ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഗ​ൾ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി​ട്ടാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    എ​ങ്കി​ലും, ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് 2026 യോ​ഗ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മോ​ശം പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​രാ​ശ ടീ​മി​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഡ്രാ​ഗ​ൻ ത​ലാ​ജി​ച്ച് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    2021ൽ ​ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ​തി​ന്റെ നി​രാ​ശ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain finally qualifies
    Similar News
    Next Story
    X