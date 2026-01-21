Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ കൈ​മാ​റി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫെ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ കൈ​മാ​റി
    ഫെ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ഞ്ജു​വും ഭ​ർ​ത്താ​വ് വി​നു​വും വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി ഓ​ഫ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ന​ൽ​കി. ഫെ​ഡ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് മു​ഖേ​ന മി​സ്സി​സ് മ​ഞ്ജു​വും ഭ​ർ​ത്താ​വ് വി​നു​വു​മാ​ണ് മ​ക​ൾ വൈ​ഗ​യു​ടെ നാ​ലാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഈ ​വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ്റ്റീ​വ്ൺ​സ​ൺ മെ​ൻ​ഡെ​സി ന്റെ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫെ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ്റ്റീ​വ്ൺ​സ​ൺ മെ​ൻ​ഡെ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ്ന ര​ഞ്ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ​ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക്ലോ​ഡി ജോ​ഷി, കാ​ർ​ലി​ൻ ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ​ർ, സു​ജി​ത് കു​മാ​ർ,സു​നി​ൽ രാ​ജ്, ബി​നു ശി​വ​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു വി​നു​വി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഫെ​ഡി​ന്റെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും പേ​രി​ലു​ള്ള ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഫെ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​യ​മാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​ക​രു​ത​ലി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കും ഫെ​ഡ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

