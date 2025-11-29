Begin typing your search above and press return to search.
    ബഹ്‌റൈൻ ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിന് ഇന്ന് തുടക്കം

    ബഹ്‌റൈൻ ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിന് ഇന്ന് തുടക്കം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് (ഫ​യ​ൽ)

    മ​നാ​മ: ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് ഇ​ന്ന് ബു​ദൈ​യ്യ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. രാ​വി​ലെ 10ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങോ​ടെ​യാ​ണ് വി​പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും വി​പ​ണി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14 വ​രെ​യാ​ണ് വി​പ​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഈ ​വ​ർ​ഷം 32 പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ, നി​ര​വ​ധി കാ​ർ​ഷി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ, തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വി​പ​ണി​യി​ൽ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും ക​ഫേ​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൈ​ത്തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​പ​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും.

    സം​ഘാ​ട​ക​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ചി​ല മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​പ​ണി​യി​ൽ പു​ക​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബൈ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, ഗ്രി​ല്ലു​ക​ൾ, ബാ​ർ​ബി​ക്യൂ കു​ക്ക​റു​ക​ൾ, പ​ന്തു​ക​ൾ, കാ​യി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും വി​ഡി​യോ​ക​ളും എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ഷ​ക​രെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​വി​പ​ണി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    X