Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകു​വൈ​ത്തി​ന്റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 1:02 PM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം; ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം; ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​റാ​ഖ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഭൂ​പ​ടം

    മ​നാ​മ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​റാ​ഖ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പു​തി​യ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലും നി​ർ​ദേ​ശാ​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള ‘ഫ​ഷ്ത് അ​ൽ ഖൈ​ദ്’, ‘ഫ​ഷ്ത് അ​ൽ ഐ​ജ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മു​ദ്ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റാ​ഖ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഇ​റാ​ഖ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    1982ലെ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ‘ലോ ​ഓ​ഫ് ദി ​സീ’ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​റാ​ഖ് പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റാ​ഖ് പി​ന്തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iraqborderClaimsBahrainMaritimeconcern
    News Summary - Bahrain expresses concern over Iraq's claims to Kuwait's maritime border
    Similar News
    Next Story
    X