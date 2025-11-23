Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:46 PM IST

    നാ​ട്ടു​പോ​രി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും

    മ​നാ​മ: രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ഗ​തി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ഗോ​ദ​യി​ൽ അ​ങ്ക​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളും. ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​ഞ്ഞും ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞും നാ​ട്ടു​പോ​രി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി​യ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​വാ​സി​നേ​താ​ക്ക​ളെ കാ​ര്യ​മാ​യി ത​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​പാ​ഠ​വും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഏ​റെ കൈ​മു​ത​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ട്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി, പ്ര​തി​ഭ, കെ.​എം.​സി.​സി, ന​വ​കേ​ര​ള, ഐ.​വൈ.​സി.​സി, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​​പ്പോ​​ൾ മ​​ത്സ​​ര​​രം​​ഗ​ത്തു​​ള്ള​​വ​​രി​​ൽ പ​​ല​​രും മു​​മ്പും സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​വ​​രാ​​ണ്. കൂ​ടാ​തെ പ​​ല പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ഭാ​​ര്യ​​മാ​​രും കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​മെ​​ല്ലാം മ​​ത്സ​​ര​രം​​ഗ​​ത്തു​ണ്ട്. സം​​ഘ​​ട​​ന​രം​​ഗ​​ത്തെ സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രെ​​യും സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളെ​​യും വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ന​​ൽ​​കാ​​നും പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ സ​​ജീ​​വ​​മാ​​കാ​നും ധാ​​രാ​​ളം പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ വോ​​​ട്ടെ​​ടു​​പ്പി​​ന്​ തൊ​​ട്ട് മു​​മ്പ് നാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ക്കാ​​നൊ​​രു​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​ണ്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നും ജ​ന​പ്രി​യ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തെ അ​തി​കാ​യ​നു​മാ​യ സ​ലാം മ​മ്പാ​ട്ടു​മൂ​ല​യാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ൽ മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ് സ​ലാം. കെ.​എം.​സി.​സി വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ന്നി നി​ല​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം വ​ണ്ടൂ​ർ ചോ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​മ്പാ​ട്ട് മൂ​ല 18ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യി 1990 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഗോ​ദ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മു​മാ‍യി​രു​ന്ന സി.​പി. അ​ലി എ​ന്ന ഏ​വ​രു​ടെ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ലി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ചെ​ങ്ങോ​ട്ടു​കാ​വ് 18ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് സി.​പി. അ​ലി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 2013ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് അ​ലി നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ 140 അം​ഗ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലും സി.​പി. അ​ലി അം​ഗ​മാ​ണ്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന റൗ​ഫ് എം.​എം.​വി​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. 1990ക​ൾ മു​ത​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ട​നാ​രം​ഗ​ത്ത് വ​രി​ക​യും മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മാ​ട്ടൂ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്രെ​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​രാ​ണ്. മാ​ട്ടൂ​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 15ാം വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് റൗ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ല​പ്പു​റം നി​ല​മ്പൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 27ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജി​ദാ​ലി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ശി​ഹാ​ബ് നി​ല​മ്പൂ​രാ​ണ്. ജി​ദാ​ലി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു ശി​ഹാ​ബ്.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും നി​ല​വി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മെം​ബ​റും രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര ഗോ​ദ​യി​ലു​ണ്ട്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്ന​ന്താ​നം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 15ാം വാ​ർ​ഡ് (തോ​ട്ട​പ്പ​ടി) യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​പോ​രി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നി​ത് ആ​ദ്യാ​നു​ഭ​വ​മ​ല്ല. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ കു​ന്ന​ന്താ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും, യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ ക​മ്മി​റ്റി മെ​മ്പ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച ജ​ന​കീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് ഒ.​ഐ.​സി.​സി‍യു​ടെ ജ​ന​കീ​യ മു​ഖം കൂ​ടി​യാ​ണ് ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​റാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ആ​ല​പ്പു​ഴ നൂ​റ​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് മോ​ഹ​ന​ൻ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട നൂ​റ​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​റി​നെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ർ​ജി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും സം​ഘ​ട​നാ​പാ​ട​വ​വു​മാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​റി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ട്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ

    നാ​ട്ട​ങ്ക​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ട​ത് പ‍ക്ഷം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മി​ക​വു​റ്റ ഒ​രു​പ​റ്റം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​വ​ർ ഗോ​ദ​യി​ലി​റ​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​ക്കും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​ൻ വ​ക​യു​ണ്ട്‍. പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ല​പ്പു​റം പൊ​ന്നാ​നി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കാ​ല​ടി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തും ജ​ന​ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഇ​നി നാ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​യി അ​വ​ർ​ക്കു കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും. തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി​രു​ന്ന കെ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 31ം ഡി​വി​ഷ​നാ​യ മു​ട്ടാ​റി​ലും വ​ട​ക​ര ആ​യ​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ് ഒ​മ്പ​തി​ൽ വി​നീ​ത് കു​മാ​റു​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​രും പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​രു​വ​രും ന​ട​ത്തി​യ​ത് അ​നി​ഷേ​ധ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് എ​ന്നും മു​ത​ൽ​കൂ​ട്ടാ​യി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ആ ​ന​ല്ല നാ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടി​യു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഘ​ട​ക ക‍ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ നേ​താ​വും ന​വ​കേ​ര​ള ഹു​റ, മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യ എം.​എ. സ​ഗീ​റും ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം വെ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് സ​ഗീ​ർ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മു​ൻ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ നാ​ട്ട​ങ്ക​ത്തി​ന് ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ വി.​വി​യും ന​ബീ​ൽ കു​ണ്ട​നി​യും. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സം​ഘ​ട​നാ മി​ക​വും ജ​ന​സേ​വ​ന​പ​രി​ച​യ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ർ വ​ര​വൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 15ാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​പ്പു​റം പു​റ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ന​ബീ​ൽ കു​ണ്ട​നി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് യു​വ​ജ​ന​ത​യെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ന​ബീ​ലും സൈ​നു​ദ്ദീ​നും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും നാ​ട്ടി​ലെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഘ​ട​നാ​പാ​ട​വം ഇ​നി നാ​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ജാ​തി മ​തി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​റി​നും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. പൊ​ന്നാ​നി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 40 ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മാ​സി​ദ ഖ​ലീ​ലാ​ണ്. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഏ​ക വ​നി​ത​യും മാ​സി​ദ​യാ​ണ്.

