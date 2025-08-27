Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    27 Aug 2025 11:48 AM IST
    27 Aug 2025 11:51 AM IST

    ദേ ​മാ​വേ​ലി​യെ​ത്തി... പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ൽ ഇ​നി ആ​ഘോ​ഷ നാ​ളു​ക​ൾ

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​രം മാ​വേ​ലി​യാ​ണ് അ​ങ്ക​മാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ തോ​മ​സ് ജോ​ർ​ജ്
    തോ​മ​സ് ജോ​ർ​ജ് മാ​വേ​ലി വേ​ഷ​ത്തി​ൽ (ഫയൽ)

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റൊ​ര​ൽ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. നാ​ലു​മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ക. ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും സ​ന്തോ​ഷി​ക്കാ​നും സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കൗ​തു​കം. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​കി​ട്ടേ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് മാ​വേ​ലി.

    ല​ക്ഷ‍ണ​മൊ​ത്ത മാ​വേ​ലി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ഘോ​ഷം പ​കു​തി ജ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്ത​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ​രി​ചി​ത​നു​മാ​യ ഒ​രു മാ​വേ​ലി​യു​ണ്ട്. അ​ങ്ക​മാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ തോ​മ​സ് ജോ​ർ​ജ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ലാ​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി മ​ല‍‍യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഖ​വു​ര ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​യാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്ത ആ​സ്ഥാ​ന മാ​വേ​ലി​യാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​രു​ന്നു.

    രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര‍യാ​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സം അ​വാ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​തം നാ​ട്ടി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് വീ​ണ്ടും എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ഓ​ണ​മെ​ത്തി​യാ​ൽ തോ​മ​സ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തും. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ച്ചി​ല്ല. ഈ ​ആ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ പ​ല​രും തോ​മ​സി​നെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​നി അ​ങ്ങോ​ട്ട് തി​ര​ക്കു​ള്ള നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്.

    ദി​വ​സ​വും അ​ഞ്ച് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​രെ മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും തോ​മ​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​വേ​ലി​യാ​യി വേ​ഷം കെ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തെ​ന്നി​ല്ലാ​ത്ത ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് തോ​മ​സി​ന്. തു​ട​രെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഒ​രു പ​രി​ഭ​വ​വു​മി​ല്ലാ​തെ തോ​മ​സ് മാ​വേ​ലി​യാ​യി ത​ന്നെ തു​ട​രും.

    സം​ഘ​ട​നാ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം തോ​മ​സ് മാ​വേ​ലി​യാ​ണ്. ന​വം​ബ​റി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ട​ൻ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങും. അ​പ്പോ​ൾ ക്രി​സ്മ​സ് അ​പ്പൂ​പ്പ​ൻ വേ​ണ​മ​ല്ലോ. ഇ​തോ​ടെ മാ​വേ​ലി സാ​ന്ത​യാ​യി രൂ​പം മാ​റും. തോ​മ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ക​ൾ രേ​ഷ്മ തോ​മ​സി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​തി​വു​പോ​ലെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നു​വേ​ണ്ട, മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​വി​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    onam celebrationBahrainBahrain NewsExpat life
