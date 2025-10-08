Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    8 Oct 2025 2:35 PM IST
    8 Oct 2025 2:35 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പാ​ത​യി​ൽ

    2025-2026 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പാ​ത​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​റു​ന്നു. പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്ന​തും എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യു​മാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണം. 2024ൽ ​ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ.​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. 2025ലും ​ഈ സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ രാ​ജ്യം ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ശു​ഭ​ക​രം

    വി​പ​ണി ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, 2026ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച 3.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രും. വ​ർ​ധി​ച്ച ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം. ധ​ന​കാ​ര്യ-​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം 2025ൽ ​എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ 4.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. റി​ഫൈ​നി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​നം ഇ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ഫി​ച്ച് റേ​റ്റി​ങ്സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും എ​ണ്ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. സി​ത്ര റി​ഫൈ​ന​റി​യി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി 2023ലെ ​പ്ര​തി​ദി​നം 2,67,000 ബാ​ര​ലി​ൽ നി​ന്ന് 2024ൽ 3,00,000 ​ബാ​ര​ലാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​ത് 4,00,000 ബാ​ര​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് എ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പി ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മോ​ഡി​റ്റി ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ്സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ലു​മി​നി​യം, സ്റ്റീ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.

    ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ ഒ​രു വി​ഹി​തം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നാ​ണ്. മി​ക​ച്ച നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ, കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ചെ​ല​വ്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

