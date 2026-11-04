1.66 ലക്ഷം ദീനാറിന്റെ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് ഏഷ്യക്കാർ പിടിയിൽ

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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
1.66 ലക്ഷം ദീനാറിന്റെ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് ഏഷ്യക്കാർ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Bahrain Drug Seizure Arrests
മനാമ: രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി 1,66,000 ദീനാറിലധികം വിപണി മൂല്യമുള്ള മയക്കുമരുന്നും ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സി.ഐ.ഡി സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരത്തോടെ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തത്.
പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി.
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