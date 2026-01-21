Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Jan 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:59 PM IST

    സുഡാനിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ വേണം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബഹ്‌റൈൻ

    സുഡാനിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ വേണം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബഹ്‌റൈൻ
    ജ​മാ​ൽ ഫാ​രി​സ് അ​ൽ റു​വൈ​ഇ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സു​ഡാ​നി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദാ​ർ​ഫു​റി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    യു.​എ​ന്നി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജ​മാ​ൽ ഫാ​രി​സ് അ​ൽ റു​വൈ​ഇ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി.സു​ഡാ​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണം.

    സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ക​സ​ന​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​ഡാ​നി ജ​ന​ത​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം. ദാ​ർ​ഫു​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.സു​ഡാ​നി​ലെ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    2021ൽ ​ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സു​ഡാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും ഐ.​സി.​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ രാ​ജ്യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. സു​ഡാ​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര നി​യ​മ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ വേ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

