ബഹ്റൈൻ-ദമ്മാം ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ഉടൻ; ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കരാർ ഒപ്പിട്ടുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനെയും സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാമിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ബഹ്റൈൻ ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയവും, സൗദി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന് കീഴിലുള്ള 'ടി.എച്ച്.സി ദി ഹെലികോപ്റ്റർ കമ്പനിയും' തമ്മിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.
ബഹ്റൈന്റെ നാഷനൽ ഏവിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി 2026-2027 പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. സൗദിക്ക് പുറത്തേക്ക് 'ടി.എച്ച്.സി' കമ്പനി നടത്തുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര സർവിസായിരിക്കും ഇത്.
മേഖലയിലെ വ്യോമയാന ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനും അത്യാധുനിക യാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ബഹ്റൈനും ദമ്മാമിനും ഇടയിലുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഈ സിവിൽ ഹെലികോപ്ടർ സേവനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും ബിസിനസ് യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ബഹ്റൈനെ ഒരു പ്രാദേശിക വ്യോമയാന ഹബ്ബായി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം. വരും വർഷങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള ഗതാഗത ബന്ധം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനും മന്ത്രാലയം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
