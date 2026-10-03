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    ബഹ്‌‌റൈൻ കിരീടാവകാശിയും മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്വാലാലംപൂരിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ധാരണ

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    ബഹ്‌‌റൈൻ കിരീടാവകാശിയും മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്വാലാലംപൂരിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ധാരണ
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    ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും മലേഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റും കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ, മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമുമായി ക്വാലാലംപൂരിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായി.

    മലേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഫോർമുല 1 ബഹ്‌റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീയുടെ ഭാഗമായാണ് കിരീടാവകാശി മലേഷ്യയിലെത്തിയത്. ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെയും മലേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നി അൽമർഹൂം സുൽത്താൻ ഇസ്‌കന്ദറിന്റെയും പ്രത്യേക പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ കായിക മാമാങ്കത്തിന് മലേഷ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

    കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഹമദ് രാജാവിന്‍റെ പ്രത്യേക ആശംസകളും മലേഷ്യയുടെ തുടർ പുരോഗതിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും പ്രിൻസ് സൽമാൻ മലേഷ്യൻ ഭരണാധികാരിക്ക് കൈമാറി. തിരിച്ചും മലേഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയുടെ സന്ദേശവും ബഹ്‌റൈന്റെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനുമുള്ള ആശംസകളും പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം ബഹ്‌റൈൻ രാജാവിനായി അറിയിച്ചു.

    ബഹ്‌റൈനും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം കൂടുതൽ മുന്നേറുകയാണെന്ന് കിരീടാവകാശി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫോർമുല 1 മൽസരം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലേഷ്യ നൽകിയ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രിൻസ് സൽമാൻ, മൽസരത്തിന്റെ മികച്ച സംഘാടനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക തലത്തിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും നേതാക്കൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കുമായി സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശി പുലർത്തുന്ന പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

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    News Summary - Bahrain Crown Prince and Malaysian PM Meet in Kuala Lumpur
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