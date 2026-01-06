Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:32 AM IST

    കാ​ർ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; യു​വ​തി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി

    കാ​ർ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; യു​വ​തി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി
    മ​നാ​മ: കാ​ർ വാ​ട​ക​യ്‌​ക്കെ​ടു​ത്ത് 1,210 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. 2024 ജ​നു​വ​രി 6 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ​യു​ള്ള 24 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് യു​വ​തി കാ​ർ വാ​ട​ക​യ്‌​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വാ​ട​ക ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ ആ​ദ്യം ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി യു​വ​തി​ക്ക് ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 100 ദീ​നാ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തു​ക കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചാ​ൽ ശി​ക്ഷ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും കോ​ട​തി അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും 50 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ ശി​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഈ ​വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് യു​വ​തി കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    താ​ന​ല്ല, ത​ന്റെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ് കാ​ർ വാ​ട​ക​യ്‌​ക്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റെ​ന്റ​ൽ ഓ​ഫീ​സി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ഹോ​ദ​രി ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

