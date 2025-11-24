വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപണം; പ്രതിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി ബഹ്റൈൻ കോടതിtext_fields
മനാമ: വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്തു എന്ന കുറ്റമാരോപിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് ലോവർ ക്രിമിനൽ കോടതി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. ഈ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. നേരത്തെ പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രിമിനൽ ഉത്തരവ് ഇതോടെ റദ്ദായി. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതി ഉൾപ്പെട്ടതിന് തെളിവുകൾ ഫയലിൽ ഇല്ലെന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ ജഡ്ജിമാർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകയായ സാറ അതീഖ്, മുൻ ഹിയറിങ്ങിൽ ക്രിമിനൽ ഉത്തരവ് തള്ളിക്കളയണമെന്നും കക്ഷിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്നും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
