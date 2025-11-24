Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:13 PM IST

    വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം; പ്ര​തി​ക്ക് ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം; പ്ര​തി​ക്ക് ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു എ​ന്ന കു​റ്റ​മാ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക്ക് ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി. ഈ ​കേ​സു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​യെ ശി​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​തോ​ടെ റ​ദ്ദാ​യി. ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഫ​യ​ലി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ധി​ന്യാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യ സാ​റ അ​തീ​ഖ്, മു​ൻ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്നും ക​ക്ഷി​യെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bahrain courtgulfnewsBahrain
    News Summary - Bahrain court gives clean chit to accused of working without work permit
    Similar News
    Next Story
    X