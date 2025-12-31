Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ന്റെ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; യു​വ​തി​ക്ക് 50 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ വി​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി

    ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ന്റെ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; യു​വ​തി​ക്ക് 50 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ വി​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി
    മ​നാ​മ: ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ന്റെ വാ​ട​ക തു​ക ന​ൽ​കാ​തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി​യ കേ​സി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് 50 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ വി​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ട​തി. കാ​സേ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യാ​ണ് യു​വ​തി​ക്ക് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി അ​ന്തി​മ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ റെ​ന്റ് എ ​കാ​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത യു​വ​തി 24 ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ട​ക തു​ക​യാ​യ 1,210 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ​യും തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ യു​വ​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് ഒ​രു മാ​സം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യും ശി​ക്ഷ ത​ട​യാ​ൻ 100 ദീ​നാ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തു​ക​യാ​യി കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് യു​വ​തി ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും പ​ക​രം 50 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ് ത​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും സാ​ക്ഷി​ക​ൾ ക​ള്ളം പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വാ​ദി​ച്ച് യു​വ​തി വീ​ണ്ടും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി, അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും യു​വ​തി കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച ജാ​മ്യ​ത്തു​ക ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ കാ​സേ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വാ​ട​ക ന​ൽ​കാ​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ വി​ധി വ​ന്ന​തോ​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ് വി​രാ​മ​മാ​യ​ത്.

    TAGS:luxury carBahrain NewsCar rentgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain court fines woman 50 dinars for not paying rent on luxury car
