Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസി​ഡ്‌​നി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:26 AM IST

    സി​ഡ്‌​നി ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സി​ഡ്‌​നി ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ സി​ഡ്‌​നി​യി​ലെ ബോ​ണ്ടി ബീ​ച്ചി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും പ​രി​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യാ​ശി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ക​യും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​ക​ര​ത​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:terror attackSydneyBahrain NewsBahrain condemns
    News Summary - Bahrain condemns Sydney terror attack
    Similar News
    Next Story
    X