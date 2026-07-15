Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസൗദി അറേബ്യക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 July 2026 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 1:51 PM IST

    സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഹൂതി മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഹൂതി മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ
    cancel

    മനാമ: സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ ബഹ്‌റൈൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനവും പ്രാദേശിക സുരക്ഷയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതുമായ അപകടകരമായ നടപടിയാണിതെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ ആക്രമണങ്ങളെ തകർക്കാനും ജനങ്ങളുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സൗദി അറേബ്യൻ വ്യോമസേന കാണിച്ച ജാഗ്രതയെയും കാര്യക്ഷമതയെയും മന്ത്രാലയം അഭിനന്ദിച്ചു.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ബഹ്‌റൈൻ പൂർണ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. യെമനിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ ബഹ്‌റൈൻ അഭിനന്ദിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Houthi missile attackgulfSaudi ArabiaBahrain condemns
    News Summary - Bahrain condemns Houthi missile attack on Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X