Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സൗദിയിൽ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്ന സംഭവം; അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ബഹ്‌റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദിയിൽ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്ന സംഭവം; അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ബഹ്‌റൈൻ
    cancel

    മനാമ: സൗദി അറേബ്യയിലെ നജ്‌റാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിരീക്ഷണ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ് സഊദി നാഷണൽ ഗാർഡിലെ രണ്ട് ഉയർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ബഹ്‌റൈൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്നാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സൗദി ഭരണനേതൃത്വത്തിനും സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം മരണപ്പെട്ട സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Bahrain Condemns Helicopter Crash
    Next Story
    X