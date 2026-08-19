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    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 9:09 AM IST

    യു.എ.ഇ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ

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    യു.എ.ഇ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ
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    മനാമ: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യു.എ.ഇ. ഊർജ കമ്പനിയായ അഡ്‌നോക്കിന്റെ രണ്ട് ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ബഹ്‌റൈൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും സമുദ്ര ഗതാഗത സുരക്ഷയ്ക്കും എതിരായ വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഇതെന്നും ബഹ്‌റൈൻ വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും സമുദ്ര നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കൺവെൻഷന്റെയും യു.എൻ. രക്ഷാസമിതി പ്രമേയങ്ങളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

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    TAGS:AttacksUAECondemnation
    News Summary - Bahrain Condemns Attack on UAE Tankers
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