Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.എ.ഇക്ക് നേരെയുണ്ടായ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 March 2026 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 20 March 2026 12:29 PM IST

    യു.എ.ഇക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മനാമ: യു.എ.ഇ ഹബ്ഷാൻ ഗ്യാസ് സൗകര്യത്തിനും ബാബ് ഫീൽഡിനും നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തെ ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മേഖലയുടെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രകോപനമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും അയൽപക്ക മര്യാദകളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്നും ബഹ്‌റൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൗൺസിലിനെ റസല്യൂഷൻ 2817ന്‍റെ ലംഘനം കൂടിയാണിതെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തിന്‍റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ യു.എ.ഇ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ബഹ്‌റൈൻ പൂർണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    മേഖലയിലെ സമാധാനവും ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം, പ്രത്യേകിച്ച് യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ, ഉടനടി ഇടപെടണമെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സിവിലിയൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഇത്തരം ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsBahrain condemnsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain condemns attack on UAE
    X