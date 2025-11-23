Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:09 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 13 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 13 വ​രെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഹാ​ൾ 3ൽ ​വെ​ച്ചാ​ണ് കോ​ഫി മേ​ള. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഡി.​എ​ക്സ്.​ബി ലൈ​വാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന, കോ​ഫി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി മാ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ലൈ​വ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സെ​ൻ​സ​റി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന കോ​ഫി സം​സ്കാ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    25 വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, 100ൽ ​അ​ധി​കം കോ​ഫി ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, 5 ലൈ​വ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഡെ​മോ​ക​ൾ, ലാ​റ്റെ ആ​ർ​ട്ട് ത്രോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ, ക​പ്പി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, ബ്രൂ​വി​ങ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ, കോ​ഫി-​മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര ജോ​ഡി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ട്. ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്, ഫു​ഡ് കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ൾ, ക്രി​യേ​റ്റി​വ് സോ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ Platinumlist.net വ​ഴി വാ​ങ്ങാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain
    News Summary - Bahrain Coffee Festival tickets now available
    Similar News
    Next Story
    X