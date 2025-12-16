Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:48 AM IST

    മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം

    മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം
    മ​നാ​മ: സാ​ഖി​റി​ലെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം. ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പു​ത​ന്നെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ നി​ർ​വൃ​തി​യി​ലാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി കോ​ഫി വ്യ​വ​സാ​യം അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കോ​ഫി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്രാ​തി​നി​ധ്യം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ച്ച മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി‍യ​ത്. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ഫേ​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റു​ക​ൾ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത നി​റ​ഞ്ഞ വി​പ​ണ​ന രീ​തി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ഫി വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ മൂ​ല്യ​ശൃം​ഖ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച ന​ൽ​കാ​നും പ​ഠ​നം, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കാ​നും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നി​ല​വാ​ര​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ കോ​ഫി വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ന​ത്തെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ബ്രൂ​വി​ങ്, റോ​സ്റ്റി​ങ്, ടേ​സ്റ്റി​ങ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ഇ​ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യും, വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബി​സി​ന​സ് മോ​ഡ​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും പ്രാ​ദേ​ശി​കേ​ത​ര​വു​മാ​യ 100ൽ ​അ​ധി​കം കോ​ഫി ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളാ​ണ് അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്.

    ക​ഫേ​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റു​ക​ൾ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ, ഉ​പ​ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്, സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി കോ​ഫി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു​വ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി.

    TAGS:festivalBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain Coffee Festival concludes with a great experience
