മികച്ച അനുഭവം നൽകി ബഹ്റൈൻ കോഫി ഫെസ്റ്റിവലിന് സമാപനം
മനാമ: സാഖിറിലെ എക്സിബിഷൻ വേൾഡ് ഓഫ് ബഹ്റൈനിൽ നടന്ന കോഫി ഫെസ്റ്റിവലിന് സമാപനം. ഫെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പുതന്നെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ നിർവൃതിയിലാണ് സംഘാടകർ. സ്പെഷാലിറ്റി കോഫി വ്യവസായം അടുത്തറിയുന്നതിനും പ്രാദേശിക കോഫി സംരംഭങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാതിനിധ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും സാധിച്ച മികച്ച വേദിയായാണ് ഫെസ്റ്റിനെ സന്ദർശകർ വിലയിരുത്തിയത്. പങ്കെടുത്ത കഫേകൾ, റസ്റ്റാറുകൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ വിപണന രീതികൾ സന്ദർശകർക്ക് മികച്ച അനുഭവം നൽകിയെന്നും മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നൂതനാശയങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായെന്നും സന്ദർശകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോഫി വ്യവസായത്തിന്റെ മുഴുവൻ മൂല്യശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാനും പഠനം, നെറ്റ്വർക്കിങ്, പങ്കാളിത്ത സാധ്യതകൾ എന്നിവക്ക് അവസരം ഒരുക്കാനും ഫെസ്റ്റിവലിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബഹ്റൈൻ യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും ഫെസ്റ്റിവലിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡുകൾ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള മത്സരക്ഷമതയും, സർഗാത്മകതയും, പ്രഫഷനൽ നിലവാരവും പ്രകടിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ കോഫി വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മികച്ച സംഘാടനത്തെയും വിദഗ്ധ മത്സരങ്ങളെയും നിരവധി സന്ദർശകർ അഭിനന്ദിച്ചു. ബ്രൂവിങ്, റോസ്റ്റിങ്, ടേസ്റ്റിങ് എന്നീ മേഖലകളിലെ ബഹ്റൈനി പ്രതിഭകളെ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായും, വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്ക് വിപണി ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ചും ബിസിനസ് മോഡലുകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകിയതായും അവർ പറഞ്ഞു.
കോഫി ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രാദേശികവും പ്രാദേശികേതരവുമായ 100ൽ അധികം കോഫി ബ്രാൻഡുകളാണ് അണിനിരന്നത്.
കഫേകൾ, റസ്റ്റാറുകൾ, വിതരണക്കാർ, ഉപകരണ കമ്പനികൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്, സ്പെഷാലിറ്റി കോഫി മേഖലയിലെ യുവ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയായി.
