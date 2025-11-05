Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 8:59 AM IST

    ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ 9 മു​ത​ൽ 13 വ​രെ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലാ​യ ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഫി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ 9 മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കോ​ഫി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഒ​രു പു​തി​യ​ത​ലം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട്, ഡി.​എ​ക്സ്.​ബി ലൈ​വ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.ക​ല, ന​വീ​ക​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള കാ​പ്പി സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    മി​ക​ച്ച​യി​നം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ബ്രൂ​ക​ളും നൂ​ത​ന​മാ​യ ബ്രൂ​വി​ങ് രീ​തി​ക​ളും ഓ​രോ ക​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ലെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ഇ​വി​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കും. വ​ള​രു​ന്ന കാ​പ്പി വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​കും. സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ര​സ​ക​ര​വും സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത ബാ​രി​സ്റ്റ​ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രും ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഫ്ലേ​വ​ർ അ​നാ​ലി​സി​സ് (രു​ചി വി​ശ​ക​ല​നം), അ​റോ​മ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ങ് (സു​ഗ​ന്ധം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ), ഒ​രു ക​പ്പി​ലെ വെ​ള്ള​വും കാ​പ്പി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച നേ​ടാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    News Summary - ‘Bahrain Coffee Festival 2025’ from December 9 to 13
