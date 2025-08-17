Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    17 Aug 2025 12:37 PM IST
    17 Aug 2025 12:37 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ–ചെറുകുന്ന് മഹല്ല് കൂട്ടായ്മ കുഞ്ഞഹമ്മദിനെ ആദരിച്ചു

    ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ത​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള അ​ഭി​മാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ചെ​റു​കു​ന്ന് മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ ചെ​റു​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ചെ​റു​കു​ന്ന് മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 1977 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 6ന് ​ബോം​ബെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ധ്യാ​യം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​രു​തി​യി​ല്ല. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഹാ​ജി ഹ​സ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത സേ​വ​ന​ം​കൊ​ണ്ട് ക്യാ​മ്പ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ഒ​രാ​ളാ​യി, ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ത​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള അ​ഭി​മാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ചെ​റു​കു​ന്ന് മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മീ​ർ അ​ലി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് സാ​ഹി​ബ്, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഹൃദ്യമായി യാ​ത്ര​യാ​ക്കി. എ​ണ്ണ​മ​റ്റ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ മ​ന​സ്സോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ യാ​ത്ര, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്കും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു പാ​ത​യാ​യും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യും തു​ട​രും.

