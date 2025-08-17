ബഹ്റൈൻ–ചെറുകുന്ന് മഹല്ല് കൂട്ടായ്മ കുഞ്ഞഹമ്മദിനെ ആദരിച്ചുtext_fields
മനാമ: അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട പ്രവാസത്തിന് വിരാമമിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശി കുഞ്ഞഹമ്മദിന് ബഹ്റൈൻ-ചെറുകുന്ന് മഹല്ല് കൂട്ടായ്മ ഹൃദയസ്പർശിയായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 1977 ആഗസ്റ്റ് 6ന് ബോംബെയിൽനിന്ന് ഗൾഫ് എയർ വിമാനത്തിൽ ബഹ്റൈനിലെത്തിയപ്പോൾ, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് കരുതിയില്ല. സൽമാബാദിലെ ഹാജി ഹസൻ ഗ്രൂപ്പിൽ തൊഴിലാളിയായി ആരംഭിച്ച യാത്ര, വർഷങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത സേവനംകൊണ്ട് ക്യാമ്പ് സൂപ്പർവൈസറായി സമാപിച്ചു. പ്രവാസത്തിന്റെ ആദ്യ തലമുറയിലെ ഒരാളായി, ബഹ്റൈന്റെ വളർച്ചയും മാറ്റങ്ങളും തന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടുവെന്ന് പറയാനുള്ള അഭിമാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.ബഹ്റൈൻ - ചെറുകുന്ന് മഹല്ല് കൂട്ടായ്മയുടെ സാമൂഹിക-ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് കെ.പി, സെക്രട്ടറി അമീർ അലി, ട്രഷറർ സിദ്ദീഖ് സാഹിബ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അർഷാദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദ്യമായി യാത്രയാക്കി. എണ്ണമറ്റ ഓർമകൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദിന്റെ യാത്ര, കൂട്ടായ്മക്കും പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും അഭിമാനകരമായ ഒരു പാതയായും പ്രചോദനമായും തുടരും.
