Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Jan 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    7 Jan 2026 2:00 PM IST

    സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ

    സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ
    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്

    സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ഫ്ര​ണ്ട് ഗി​ഫ്റ്റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ആ​ൻ​ഡ് മീ​റ്റ് അ​പ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി, പ​ര​സ്പ​ര സൗ​ഹൃ​ദ​വും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യൊ​രു കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​മാ​യി മാ​റി.

    പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​യി​ൽ സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Bahrain Chapter of the Embassy welcomes the New Year by exchanging gifts of love
