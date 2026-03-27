    date_range 27 March 2026 10:20 AM IST
    date_range 27 March 2026 10:20 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ ചേംബർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി നായിഫ് തൗഫീഖിന് ബി.എം.ബി.എഫ് പിന്തുണ

    സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന നായിഫ് തൗഫീഖ് അൽ അലവി ബഹ്‌റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം അംഗങ്ങളോടൊപ്പം

    മനാമ: നാളെ സാഖിറിലെ വേൾഡ് എക്‌സിബിഷൻ സെന്‍ററിൽ നടക്കുന്ന ബഹ്‌റൈൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന നായിഫ് തൗഫീഖ് അൽ അലവിക്ക് ബഹ്‌റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം (ബി.എം.ബി.എഫ്) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    യുവസംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തികൂടിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബഹ്‌റൈനിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രചാരണം നടത്തുകയും വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനാമയിൽ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ, താൻ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുമെന്ന് നായിഫ് തൗഫീഖ് ഉറപ്പുനൽകി. ബഹ്‌റൈനിലെ മലയാളി വ്യാപാരികളുടെ ശബ്ദമായി ചേംബറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമസ്ത ബഹ്‌റൈൻ, കെ.എം.സി.സി ഓഫിസുകളും വിവിധ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തി. സന്ദർശന വേളയിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും സ്വദേശി-വിദേശി ജനതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു. ബി.എം.ബി.എഫ് ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    TAGS: elections, support, independent candidate, Bahrain, BMBF, chamber
    News Summary - Bahrain Chamber Elections; BMBF Supports Independent Candidate Naif Tawfiq
