Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:33 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    സം​സാ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സോ​വി​ൻ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​തീ​ഷ് പൂ​മ​ന​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മ​തി അം​ഗം മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും രാ​ജ്യം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം സു​ഗ​മ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​വാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ മ​നീ​ഷ് പോ​ന്നോ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ജി​മോ​ൾ സോ​വി​ൻ, സം​സാ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സു​നി​ൽ നീ​ല​ച്ചേ​രി, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജേ​ക്ക​ബ് കൊ​ച്ചു​മ​ൻ, മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നീ​ത് മാ​ഹി, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​ന്യ സാ​ബു, കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​സ്റ്റ​ർ നാ​ഥാ​രൂ​പ് ഗ​ണേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റു എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ല​പി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​മ​തി സി​ത്താ​രാ മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ക്വി​സ് കോ​മ്പ​റ്റി​ഷ​ൻ വ​ത്സ​രാ​ജ് കു​യി​മ്പി​ൽ, ധ​ന്യ സാ​ബു, ര​ജി​ഷ ഗ​ണേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നും ന​ട​ന്നു.

