Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Aug 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 9:53 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    international youth day
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: യൂ​ത്ത് സി​റ്റി 2030 വേ​ദി​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. "സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക യു​വ​ജ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ" എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്ക്, ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ട് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മ​ഹാ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മൊ​ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ത​നി​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി റ​വാ​ൻ ബി​ൻ​ത് ന​ജീ​ബ് തൗ​ഫി​കി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രു​ടെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വും ന​വീ​ക​ര​ണ ശേ​ഷി​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളും ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.'ഫ്രം ​ഫാം ടു ​ടേ​ബി​ൾ' എ​ന്ന പാ​ച​കാ​നു​ഭ​വം, 'മൈ ​ക്ലീ​ൻ പ്ലേ​റ്റ്', 'സീ​റോ വേ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക്യൂ​ർ' തു​ട​ങ്ങി​യ സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.2025ലെ ​യു​വ സം​രം​ഭ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും നൂ​ത​ന​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​ത്. ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ 'ന​ഗ്മ​ത്ത് അ​ൽ​ഷ​ബാ​ബ്' എ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്.

