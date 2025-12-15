Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:49 AM IST

    54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍

    • നാ​ടെ​ങ്ങും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും
    • ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും
    54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള റോ​ഡ് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: 54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍. നാ​ടെ​ങ്ങും ആ​ഘോ​ഷ ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണ്. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​കം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യം കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളാ​യ ചു​വ​പ്പും വെ​ള്ള​യും ക​ല​ര്‍ന്ന വ​ര്‍ണ​ങ്ങ​ള്‍കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​താ​ക​ക​ളും​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ് എ​ന്നീ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടേ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടേ​യും ഒ​ഴു​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ​ങ്ങും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റേ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റേ​യും കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 16നും 17​നും രാ​ജ്യ​ത്ത് പൊ​തു അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ പ​ങ്കു​ചേ​രും. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചീ​ക​ര​ണം, പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ളെ സാ​ഖി​ർ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​കും. ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വി​ജ​യ​ത്തി​നും മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ക​ട​നം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം; ബി.​ഐ.​സി​യി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം

    മ​നാ​മ: ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ഖി​റി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ (ബി.​ഐ.​സി) വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ക്കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച (ഡി​സം​ബ​ർ 16) വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ​യും നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഈ ​വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ഐ.​സി​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്, ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം കാ​ണാ​നാ​കും.

