Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:16 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: യു​വ​തി​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

    ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ടം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: യു​വ​തി​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം
    മ​നാ​മ: ശൈ​ഖ് ജാ​ബ​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ബാ​ഹ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു യു​വ​തി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ന​ലെ വൈ​കീ​ട്ട് നു​വൈ​ദ്രാ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം റി​ഫ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ദി​ശ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ യു​വ​തി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മ​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പേ​രോ മ​റ്റ് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗം സ്ഥ​ല​ത്ത് ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

