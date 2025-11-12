Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 12 Nov 2025 1:53 PM IST
    date_range 12 Nov 2025 1:53 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ ക്യാമ്പിങ് സീസൺ; ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ 100 ദിനാർ ഡെപ്പോസിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി

    • ക്യാ​മ്പി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും
    • ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 25 വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ങ് സ​മ​യം
    ബഹ്‌റൈൻ ക്യാമ്പിങ് സീസൺ; ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ 100 ദിനാർ ഡെപ്പോസിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​ഖി​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പൊ​തു ക്യാ​മ്പി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ൽ വാ​ണി​ജ്യേ​ത​ര ടെ​ന്റ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 100 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദി​നാ​ർ ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ള്ള​ത്.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൊ​തു ക്യാ​മ്പി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് അ​ട​യ്‌​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ടെ​ന്റു​ക​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റി ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ, ഏ​താ​ണോ ആ​ദ്യം വ​രു​ന്ന​ത് അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ ക്യാ​മ്പേ​ഴ്സ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. സൈ​റ്റ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ധി​ക ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    2025-2026 ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് 25 വ​രെ തു​ട​രും. ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ന​ട​ക്കും. സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലെ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും സു​ര​ക്ഷാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ‘അ​ൽ​ജു​നോ​ബി​യ’ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലെ ‘ഖ​യ്യാ​മ്’ സം​രം​ഭം വ​ഴി ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി campers@southern.gov.bh എ​ന്ന വി​ലാ​സ​വും ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ചാ​റ്റി​നാ​യി അ​ൽ​ജു​നോ​ബി​യ ആ​പ്പും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ത​വാ​സു​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

