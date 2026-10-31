പ്രാദേശിക-ആഗോള സുരക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര സഹകരണം അനിവാര്യം: ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിtext_fields
മനാമ: പൊതുവായ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സുസ്ഥിരമായ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് ബഹ്റൈൻ. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ജലപാതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്, ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്ക് എന്നിവയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംയുക്ത നീക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി എന്നിവ നിലനിർത്താൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
22-ാമത് ഐ.ഐ.എസ്.എസ് മനാമ ഡയലോഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, മേഖലയുടെയും ലോകത്തിന്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നീക്കങ്ങൾക്ക് രാജ്യം നൽകുന്ന ഉറച്ച പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കിരീടാവകാശി, ഫോറത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു.
സുസ്ഥിരമായ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സംയുക്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനായി ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻഗണനകളും പരസ്പര ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള സഹകരണവും ആവശ്യമാണ്. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും സുരക്ഷയാണ് അടിസ്ഥാനമെന്നും, സമാധാനവും ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
മേഖലാ-ആഗോള സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയെന്ന നിലയിൽ മനാമ ഡയലോഗിന്റെ പങ്കിനെ പ്രിൻസ് സൽമാൻ പ്രശംസിച്ചു. ഭരണകർത്താക്കൾ തമ്മിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ സാധ്യമാക്കാനും ആഗോള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പങ്കാളിത്തം ദൃഢമാക്കാനും ഈ ഫോറത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരസ്പര സഹകരണവും ആശയവിനിമയവും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മന്ത്രിമാർ, സൈനിക മേധാവികൾ, സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ, അക്കാദമിക് പണ്ഡിതർ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
മനാമ ഡയലോഗ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കിരീടാവകാശി