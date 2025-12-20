Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 10:47 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​പ​നി​ല ഏ​ഴ് ഡി​ഗ്രി വ​രെ

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​പ​നി​ല ഏ​ഴ് ഡി​ഗ്രി വ​രെ
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ റോ​ഡി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​നം  [ചിത്രം​ പകർത്തിയത്:നു​രാ​ജ്]


    മ​നാ​മ: ശ​ര​ത്കാ​ല വ​സ​ന്ത​ത്തോ​ട് യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് താ​പ​നി​ല കു​ത്ത​നെ താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലാ‍യി​രു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തെ ഡി​സം​ബ​ർ 21 ഓ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പ് കാ​ലം എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ഴ​ക്കും അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും പി​ന്നാ​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ താ​പ​നി​ല 12 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കാ​റ്റും ഈ​ർ​പ്പ​വും കാ​ര​ണം ത​ണു​പ്പ് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ദു​റ​ത്ത് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ഴ്‌​സ്‌​റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​പ​നി​ല ഏ​ഴ് ഡി​ഗ്രി വ​രെ താ​ഴ്ന്നു. കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ, സി​ത്ര, യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ട്ട് ഡി​ഗ്രി മു​ത​ൽ 10 ഡി​ഗ്രി വ​രെ​യാ​ണ് ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ താ​പ​നി​ല 12-13 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കാ​റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. പു​ല​ർ​ച്ചെ ജോ​ലി​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പു​റം​ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രും ദൂ​ര​യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും മ​തി​യാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ശീ​ത​കാ​ലം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും രാ​ത്രി​യി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നും തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രും ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​രും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

