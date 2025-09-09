Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:21 AM IST

    ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: ലോ​ഹ അ​യി​രു​ക​ളു​ടേ​യും ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം ച​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 54% ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത് വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​താ​ണ്. അ​ലൂ​മി​നി​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (ആ​ൽ​ബ) കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​ലൂ​മി​നി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​മ്പ്, ലോ​ഹ​സ​ങ്ക​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഖ​ന​ന, ലോ​ഹ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഘ​ട​ന​യി​ലു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജ​ത്തെ​യും സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Bahrain becomes the Middle East's largest exporter of metals
