Madhyamam
    Bahrain
    date_range 7 Feb 2026 9:35 AM IST
    date_range 7 Feb 2026 9:35 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​രു​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​രു​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്
    മ​നാ​മ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്ത് ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ‘നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് റെ​ഡി​ന​സ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് (എ​ൻ. ആ​ർ. ഐ) 2025’​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 36ാം സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പോ​ർ​ട്ടു​ല​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് വേ​ൾ​ഡ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ​മ്മി​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ഇ​ൻ എ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ൺ​ടെ​ക്സ്റ്റ്’​എ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​നേ​ട്ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ പ്ര​കാ​രം ത്രീ ​ജി മൊ​ബൈ​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. കൂ​ടാ​തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 15ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് രാ​ജ്യം.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ രം​ഗ​ത്ത് 97.52 എ​ന്ന മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ നേ​ടി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ 20ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യി സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ട്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ 25ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും മി​ക​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 23ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന നി​ല​വാ​ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി, കൃ​ത്യ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ഫി​ക്സ​ഡ് ലൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​നി​യും പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും, ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ കു​തി​പ്പ് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പാ​ഠ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

