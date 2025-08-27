Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:43 AM IST

    ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ താ​രം പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Hussein Al Haiki
    cancel
    camera_alt

    ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഹ​യ്കി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ണ്ട​ർ-18 ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മം​ഗ​വും അ​ൽ-​അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബ് താ​ര​വു​മാ​യ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഹ​യ്കി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു. പു​തി​യ സീ​സ​ണി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വി​യോ​ഗം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഞെ​ട്ട​ലാ​ണ് ഹ​യ്കി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഹ​യ്കി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​വാ​ർ​ത്ത കാ​യി​ക​ലോ​ക​ത്തെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​രെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsSports PlayerBahrain ObituaryObituary
    News Summary - bahrain basket ball player death
    Similar News
    Next Story
    X