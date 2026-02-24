Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 1:07 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​നം കു​റ​ഞ്ഞ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം

    കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​നം കു​റ​ഞ്ഞ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം
    മ​നാ​മ: പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 57 മൈ​ക്രോ​ണി​ൽ താ​ഴെ ക​ന​മു​ള്ള ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു​വാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ഇ​ത്ത​രം ക​വ​റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ രാ​ജ്യ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​രോ​ധി​ച്ചു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, 2060ഓ​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്രാ​ലി​റ്റി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ല‍ക്ഷ്യം. ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ക​ട​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ പ​ണം വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ ആ​യ ബാ​ഗു​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും.

    വീ​ടു​ക​ളി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ഗു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വേ​സ്റ്റ് ബാ​ഗു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും പാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ക​വ​റു​ക​ൾ, ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ബാ​ഗു​ക​ൾ എ​ന്നീ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ളെ ഈ ​നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ത​ന്നെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. നി​യ​മം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​റ​ബി​ക്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള സ്റ്റോ​ക്കു​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​നും പു​തി​യ നി​യ​മ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നും ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    News Summary - Bahrain bans thin plastic bags
